Reportage : La semaine du goût, une action pour faire découvrir de nouveaux fruits et légumes aux enfants

5 fruits et légumes par jour ! Cette phrase nous la connaissons maintenant tous. Mais comment faire découvrir et travailler les plus jeunes sur cette thématique ?

Et bien c'est l'objectif de la semaine du goût. Une initiative qui existe depuis plus de 30 ans pour transmettre quelques savoirs autour des aliments.

550 activités ont commencés lundi dans toute la France et donc en Bretagne. Au total cette semaine en France 180.000 élèves participeront à cette 31ème édition de la semaine du goût.

Reportage de Pierre Girault dans l'école Sainte-Anne à Lorient.