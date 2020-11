Haute-Loire : les tests antigéniques sont arrivés

La stratégie de dépistage de la Covid-19 passe un cap. Les tests dits antigéniques commencent à être déployés. Grosse différence par rapport aux tests PCR en vigueur depuis le début de la crise sanitaire, c’est la durée pour obtenir le résultat : seulement une quinzaine de minutes. Pour le mode de prélèvement, ça reste le même : nasopharyngé.



« On a beaucoup de demandes » explique Pierre Solelhac, gérant de la pharmacie Renaissance à Chadrac. Cependant attention, ces nouveaux tests antigéniques ne sont pas destinés à tout le monde. Ils sont une solution complémentaire et non alternative aux tests PCR. Les explications de Pierre Solelhac juste en dessous.





Quid du résultat ?

L’efficacité des tests reste élevée malgré la rapidité du résultat. « Quand on est positif, c’est sûr qu’on est positif » assure Pierre Solelhac. Néanmoins quelques personnes pourraient être ce qu’on appelle faux négatif. C’est-à-dire qu’elles sont porteuses de la Covid-19, mais le test affiche un résultat contraire. « Ce sont quelques pourcents pas plus ». Ce qui change entre les deux tests c’est le taux de charge virale. « Avec la PCR, on voit plus si on est au début ou au pic de la contamination » résume le pharmacien. Malgré tout, leur arrivée devrait permettre de franchir un nouveau palier dans la politique de test.





Une des inquiétudes, c’est bien évidemment la disponibilité de ces tests. Pierre Solelhac, l’assure « on s’approvisionne directement aux laboratoires fabricants ».. Le déploiement est en cours, « c’est juste une question de logistique » conclut le pharmacien.