Surconsommation - La consommation pure n'existe pas

Les Fêtes de Noël approchent mais également le Black Friday. Autant d'occasions de consommer, et peut-être surconsommer.

C'est en 2010 que le Black Friday fait son apparition en France. Le principe ? Une journée de soldes outrancières, parfois fabriquées néanmoins pour donner l'impression que le prix baisse - comme l'avait démontré l'UFC Que Choisir après l'édition du "vendredi noir" de 2018. Cette année le Black Friday en France était prévu le 27 novembre, avant qu'Amazon France suite à des pressions du gouvernement n'accepte gracieusement de décaler cette journée de promotions dans un esprit d'équité face aux petits commerces jugés non-essentiels et toujours oumis à une fermeture pour raisons sanitaire.

Le 27 novembre 2020 est aussi marqué par la journée mondiale sans achats. Une occasion, à l'approche des fêtes de Noël, de réfléchir à notre consommation. Pour en discuter nous recevons le pasteur Tiomothée Calvot, également rédacteur en chef de la revue protestante Nuance, ainsi que le théologien Yannick Imbert, doyen de la Faculté de Théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence.

Les consommateurs de plus en plus sensibles aux conditions de production, l'éthique devient plus centrale dans nos comportements de consommation.

L'heure est à la consommation responsable, aux "consom'acteurs". Mais la consommatiion parfaite est-elle à portée de main ?