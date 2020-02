Thierry ROLLET, écrivain catholique auteur de "La croix et le glaive"

Il est l'auteur d'un roman tout récent « la Croix et le Glaive, roman pour la jeunesse aux éditions Delahaye, mais également un écrivain avec une plume très productive, puisqu'il a, a son actif 23 romans, 10 recueils de contes et nouvelles, 2 essais historiques, 4 essais biographiques, 4 recueils de poèmes, 8 autres publications, et même une pièce de théâtre, il s'agit de Thierry ROLLET, Un régional d'ailleur, puisque installer dans la région de Corbigny dans la Nièvre