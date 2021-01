Dans cette émission, nous recevons David Doat, maître de conférences en philosophie à

l’Université Catholique de Lille, et Franck Damour, agrégé d’histoire, tous deux membres de la

Transhumanisme : quel avenir pour l’humanité ?

chaire « Éthique et Transhumanisme » à l’Université Catholique de Lille, pour aborder la

question du transhumanisme, au cœur de leur ouvrage paru en 2018 : « Transhumanisme : quel

avenir pour l’humanité ? ». Qu’est-ce que le Transhumanisme et comment s’incarne-t-il

aujourd’hui ? S’agit-il du retour en force de la vieille tentation prométhéenne de l’être humain de

vouloir se hisser « au rang des dieux » ? Est-ce vraiment « l’idée la plus dangereuse du

monde ? »