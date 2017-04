La Gonette, monnaie locale citoyenne de la région lyonnaise présente son dernier né : le billet de 49 Gonettes.

Il permettra aux utilisateurs, qui sont entre 1200 et 1300, et aux 260 partenaires, de réaliser facilement des achats aux montants plus importants.

L'écrivain François Rabelais, auteur du célèbre "Gargantua", figure au verso de ce billet :

Et un citoyen "lambda" au recto :



Sébastien Tagliana est chargé du développement de la Gonette au sein de l'association.