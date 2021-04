Un refuge sarthois accueille veaux, vaches, cochons !

Et bien d'autres animaux. Issus de sauvetages dans des élevages ou des fermes de particuliers, ces heureux locataires sont soignés et accueillis à bras ouverts par l'équipe de salariés et de bénévoles du refuge Groingroin.



Plus que de sauver la vie de ces animaux, c'est une quête de sensibilisation et de changement des pratiques dans la société que porte à leur niveau Bérénice Riaux et les membres qui font vivre ce site, à l'ouest de la Sarthe.



Pour les aider, devenir bénévole ou parrain/marraine d'un animal est une solution à la portée de tous.