Un second prix à Bordeaux de "Ma thèse en 180 secondes"

Une doctorante en linguistique à l'université de Bordeaux, Leah Vandeveer, a reçu le second prix d'un concours national "Ma thèse en 180 secondes". Les candidats avaient donc 3 minutes pour pitcher leur travail de longue haleine, et pour Léa, passionnée de phonologie, il s'agissait d'expliquer son travail de thèse sur les consonnes rares comme le fameux "th" anglais. Une tâche on ne peut plus difficile pour l'étudiante qui est américaine. Elle raconte l'inspiration de sa thèse.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Leah aimerait se diriger plus tard vers une carrière linguistique ou dans le travail de l'intelligence artificielle, à travers les reconnaissances vocales.