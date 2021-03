Une bactérie capable de 'manger' du pétrole

A Strasbourg, l’unité mixte de recherche Génétique moléculaire, génomique et microbiologie (GMGM) a découvert une bactérie capable d'assimiler des hydrocarbures.



Depuis un an, Annela Semai, une doctorante algérienne bénéficiant d’une bourse de recherche, travaille au sein de l'unité. Elle a ramené une dizaine de souches isolées d’effluents industriels en Algérie. Avec l'équipe strasbourgeoise et l'aide du Professeur Bertin, elle cherche à les caractériser.