Une école créative et innovante à Lyon pour bâtir l'Eglise de demain

L'INTERVIEW / Une école pour l'Eglise de demain

Accompagner et former les jeunes âgés entre 18 et 26 ans au renouveau de l'Eglise et à sa transformation, c'est l'objectif de l'école Pierre, une école dite "créative" implantée à Lyon depuis septembre 2019. A l'origine de ce pari fou, Guillaume Cail et Jérémie Thomas, deux jeunes lyonnais confrontés à une Eglise en perte de vitesse, et qui peine à se moderniser. Pendant 10 mois, 13 étudiants sont donc scolarisés dans cette école et suivent des cours de théologie, d'entrepreneuriat, de leadership, de management et doivent choisir une spécialité : louange ou audiovisuel / communication.

Guillaume Cail et Jérémie Thomas, les fondateurs de l'école Pierre à Lyon, sont les invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.ecolepierre.com/



