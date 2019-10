Une famille raconte son aventure de 1700 km sur les chemins de Compostelle

L'INTERVIEW / Sur les chemins de Compostelle avec un sac à dos

1700 km, c'est la distance parcourue par une famille normande entre le Puy-en-Velay et Saint-Jacques-de-Compostelle. Les deux parents Aurélie Derreumaux et Laurent Granier avait déjà relevé le défi il y a quelques années en faisant un tour de la France à pied pendant 379 jours. Nouveau défi, nouvelles étapes et nouveaux objectifs dont un particulièrement important pour ce couple : transmettre des valeurs à leurs enfants et le goût de l'aventure et de la rencontre. Une aventure racontée dans un livre qui vient de sortir, savoureux mélange entre un cahier de bord et un guide touristique.

Aurélie Derreumaux, auteure du livre Compostelle en sac à dos publié chez Belin Jeunesse, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.belin-education.com/compostelle-en-sac-dos



L'INSTANT CULTURE

Une exposition à Toulouse pour réfléchir sur l'évolution et la fin des espèces.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/une-exposition-toulouse-pour-reflechir-sur-l-evolution-et-la-fin-des-especes



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / La fin de la PACES, le début des changements pour la rentrée 2020

• Ça fait du bien d'en parler / Nous devrions apprendre aux enfants à construire leurs propres révoltes

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Le garage solidaire d'Apprentis d'Auteuil à Thiais