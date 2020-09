Une rentrée masquée pour tous en Pays-de-la-Loire

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment la rentrée scolaire qui a eu lieu mardi pour les 720 000 scolaires de notre région. Nous sommes allés à leur rencontre dans une école primaire. Vous entendre la joie de ces enfants de reprendre l’école mais surtout le grand soulagement des parents après plusieurs mois de confinement.



L’autre actualité, c’était l’obligation du port du masque en entreprises à partir du 1er septembre. Une obligation qui ne fera qu’accroitre la demande et à laquelle devra répondre la société angevine Kolmi-Hopen qui croule déjà sous les commandes.



La saison des vendanges a déjà commencé pour certains viticulteurs de nos régions. Une récolte placée cette année sous le signe de la crise du Covid-19. Rencontre avec un viticulteur vendéen dans ce magazine



L’initiative de la semaine est mayennaise. Cet été un navire japonais a fait naufrage au large des côtes de l’ile Maurice entrainant une marée noire. Parmi les solutions envisagées pour en limiter la propagation : des boudins confectionnés à partir de cheveux sont utilisés et c'est là qu'interviennent des mayennais du salon de coiffure "La tête ailleurs", à Quelaines-Saint-Gaut

dans le sud du département.



La saison de la création instituée par le Pape François en 2015 a débuté en ce mois de septembre. A cette occasion, rencontre avec les frères de Saint Jean du sanctuaire Notre-Dame du Chêne en Sarthe qui organise ce dimanche une fête.



Et enfin nous ferons le bilan de la saison touristique en Pays de la Loire. Une saison en demi-teinte bien évidemment.