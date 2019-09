Une rentrée sociale explosive ?

INTERVENEZ EN DIRECT ! Posez vos questions ou témoignez en direct pendant l’émission au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse letempsdeledire@rcf.fr.

C’est une rentrée sociale sous tension qui attend Emmanuel Macron et l’ensemble de l’exécutif. Les premières manifestations ont commencé et elles vont continuer dans les jours et les semaines à venir : cheminots, personnels des hôpitaux, enseignants, sans oublier les "Gilets jaunes" qui ont décidé de continuer leurs combats.



La réforme des retraites

En ligne de mire, une réforme contestée par beaucoup : celle des retraites qui prévoit de fusionner en un système unique par points les 42 régimes existants, à l’horizon 2025. Pour beaucoup, cette réforme comme d’autres initiées par le gouvernement a pour objectif de nouvelles économies budgétaires sur le dos du monde du travail.



Vers un agenda néolibéral

Derrière ces réformes, il y aurait une stratégie très claire qui ne date pas d’hier menée par les gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédé : un agenda néolibéral qui tend valoriser le capital au détriment du travail, le tout appuyé sur la force de l'État. Mais jusqu’à quand celui-ci pourrait-il contenir une colère qui pourrait devenir une guerre sociale ? Pouvons-nous vraiment l’éviter ?