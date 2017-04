Une Web radio pour trouver sa voie

Comment se remettre en selle quand on est au chômage depuis longtemps? Et si ça passait... par la radio? illustration avec une station qui vient de s'ouvrir sur internet. Charlotte Waelty, ancienne journaliste et l’une des deux encadrantes de cet atelier, répond aux question de Vincent Belotti.



Trouver sa voie via le micro

Prendre la parole pour trouver sa voie, c’est le slogan de cette webradio unique en France. "Le chantier" est un atelier de réinsertion qui utilise la radio comme support. Elle a été lancée à Clermont-Ferrand en mars dernier, à l’initiative de deux associations, « L’onde porteuse » et « L’Avenir ». 13 personnes ont donc été embauchées pour vivre cette expérience. Des contrats d’insertion prévus sur un an, renouvelable. Le projet a été parrainé par Phillipe Collin, producteur de « l’œil du tigre » sur France Inter et « Personne ne bouge » sur Arte.

Pour écouter Benjamin, Pascale ou Kevin rendez vous sur le site www.londeporteuse.fr.