Valérie Paul-labaume tient une charmante Maison et table d'hôtes à Bléré "la Pomélie". Elle parlera des difficultés à ouvrir son établissement dû à des aléas liés aux travaux, à sa reprise de formations en cuisine et en desserts de restaurant, de ses expériences dans le milieu de la cuisine et de ses rencontres. Valérie vient de sortir son livre de recettes "Les recettes de la Pomélie" : un ouvrage illustré par sa nièce et qui allie cuisine et patrimoine local.

https://www.lapomelie.com