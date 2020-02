Vivre le Carême avec le CCFD

Chaque année le CCFD Terre solidaire propose une démarche de Carême. Cette année, "pour combattre la faim, l'heure de l'écologie intégrale a sonné, une démarche déployée dans un livret avec des témoignages et des ressources pégagogiques, ainsi que le livert spirituel et les rencontres proposées avec le partenaire thailandais. Rencontre ce matin avec Bernard Bellanza, Peggy Thiaphat et l'abbé Gérard Belvoix, membres de l'équipe diocésaine du CCFD Terre solidaire.