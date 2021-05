Zoom sur le lézard ocellé, espèce en voie d'extinction

C'est le plus grand lézard d'Europe. Il fait en effet partie des sept espèces de reptiles menacées d'extinction en France, sur les 37 répertoriées en 2009. Si l’on est patient et discret, on peut observer le lézard ocellé en Drôme et en Ardèche. Manon Eudes, notre invitée, fait partie des spécialistes de cette espèce