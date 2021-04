Avec Jean-Louis Tallon

Avec la création en 1972 de The Sinking of the Titanic et de Jesus’ Blood Never Failed Me Yet, dont la reprise, en 1993, qui l’associe à Tom Waits, lui vaut une renommée internationale, Gavin Bryars s’est imposé très tôt sur la scène musicale contemporaine, enchaînant les œuvres fortes et les collaborations prestigieuses avec, notamment, Robert Wilson, Merce Cunningham, Carolyn Carlson, Lucinda Childs. Entre décembre 2017 et juillet 2020, Jean-Louis Tallon s’est longuement entretenu avec le compositeur britannique. Ce sont ces échanges que le livre Gavin Bryars en paroles, en musique – premier ouvrage consacré au musicien – reprend dans leur intégralité, donnant ainsi à (re)découvrir, en une vision panoramique, un itinéraire d’envergure, couvrant cinquante ans de création.