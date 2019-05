Bernard Degavre chante Moustaki

Sans la nommer, une longue dame brune vient prendre les eaux de mars avec un métèque ; ma liberté, ma solitude lui chante-il.

Vous aurez reconnu les titres les plus célèbres de Georges Moustaki.

Sa belle gueule de pâtre grec a disparu il y 6 ans.

Mais Georges Moustaki est toujours vivant grâce au spectacle hommage que lui consacre Bernard Degavre, notre artiste du jour.

Spectacle les 7 et 8 juin au centre culturel de la Vénerie/Ecuries à Watermael-Boitsfort, le 10 août à Neufchateau et le 29 novembre à Bruxelles au Bouche à oreille à Etterbeek.