Savez-vous qui a parlé en 2015 d’accès au travail pour tous, de diversité productive, de créativité entrepreneuriale? C’est le pape François, dans son encyclique Laudato Si'! Alors que l’épuisement professionnel, l’ennui professionnel et le management qui brise les hommes font la Une des magazines: à quelles conditions le travail peut-il nous épanouir? Comment donne-t-il du sens personnellement et collectivement? "Comment le travail nous construit et nous rend plus humain" était l'une des dix tables-rondes du rassemblement national de l'ACI.



Le monde du travail en quête de sens

Avec les dirigeants d'entreprise qu'elle accompagne, Anne Barbier Fendt constate une perte de sens dans un monde du travail en pleine évolution. Ancienne haut-fonctionnaire, aujourd’hui coach et co-directrice du cabinet Turning Point, elle accompagne des dirigeants et leurs collaborateurs, notamment dans le secteur public. Elle fait aussi partie d'un réseau de coach chrétiens bénévoles qui accompagnent les prêtres. Son objectif: les aider à se remettre en route, à se ré-approprier leurs marges de manoeuvre.



Du salariat au management, l'expérience de la coopérative

Clément Hiesse est directeur industriel de la société coopérative Alpine Aluminium, dans le grand Annecy. Une société qui était en redressement judiciaire en 2014. Très vite, en quelques mois, soixante-cinq salariés ont décidé de reprendre la société, en créant une coopérative. Les associés expérimentent aujourd'hui des techniques de management. Un perpétuel ajustement pour "libérer l'entreprise" sous fond de tensions financières. Quelques mots clés de son témoignage : autonomie, flexibilité, solidarité.



Crise du travail?

Et si le travail était aussi source d'épanouissement? À ne voir que la souffrance au travail, on risque de passer à côté des expériences réussies. Ce que défend Jean-François Naton, conseiller confédéral national pour la CGT, en charge du pôle Travail, santé, protection Sociale. Lui qui observe les profondes mutations du monde du travail ces dernières années nous parle sans langue de bois des transformations du syndicalisme qui s’est parfois un peu trop concentré sur la souffrance au travail.

"Un monde nouveau meurt, un autre est en train de renaître difficilement." Si Marc Deluzet, cadre supérieur dans un groupe international, président de l’Institut Erasme et auteur de "Changer le travail pour changer la société", un essai publié par la fondation Jean Jaurès, parle d'une crise du travail, il observe l'émergence de tendances positives. Par exemple la considération du travail comme vrai lieu de socialisation, de réalisation, d'humanisation.