Confinés mais inspirés, isolés et ensemble

Au programme de Robert Migliorini:



-Valentin Vander. Symphonie confinée. La tendresse (Bourvil en 1963). 45 musiciens et chanteurs réunis à distance. L’objectif ? Montrer que même en cette période de confinement imposé, une œuvre collective peut jaillir d’artistes des 4 coins de la France (et même d’ailleurs !) pour apporter du baume aux cœurs à tous ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par la pandémie de Covid-19



-Laurent Gzybowski et un chœur virtuel confiné: Hallelujah confiné