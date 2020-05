Covid Alchemy: humour et musique

En association avec http://www.melting-actu.com/

MacronaVirus à quand la fin ? Quand l'humour enmene en garde à vue … ! Région de toulouse

Humour et musique

100 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France jouent Charlie Chaplin pour UNICEF

https://youtu.be/jn27pQZnUnc

J F Duquesnoy basson (grand frere du hautboi) porte un noeud papillon ...sur son instrument

Pas moins de 100 musiciens et membres de l’équipe ont participé à la réalisation de ce clip, en collaboration avec le département vidéo de Radio France, pour se mobiliser, aider UNICEF et sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité d'apporter un soutien aux enfants qui en ont plus que jamais besoin. Enregistrés en son réel, les 100 fichiers ont ensuite été, scénarisés, montés et mixés (aucun Playback) une véritable prouesse technique et artistique pour porter un projet solidaire et humanitaire avec France Musique.

Un surprenant duo de contrebasses de picardie

https://www.youtube.com/watch?v=Dal9DcWvTaU

La contrebasse comme jamais on ne l entend à l orchestre ! Orchestre de Picardie découverte coup de cœur

Un triptyque de haute voltige en duo de contrebasses autour du copmpositeur G. Bottesini

L’orchestre philharmonique de Rotterdam, mis en ligne le

25 mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=youtu.be

Là aussi à distance, dix-huit musiciens de l’orchestre philharmonique de Rotterdam se proposent un rayon de soleil musical, avez l’Ode à la joie de Beethoven. Une reprise hautement symbolique. ..Buzz vu près d’un million de fois !