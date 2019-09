Des souris pour étudier les leucémies de l'enfant

Rencontre avec Françoise PFLUMIO, chercheuse à l'INSERM, qui nous aide à mieux comprendre ces maladies, et nous explique les moyens qu'elle développe pour faire avancer la recherche dans ce domaine.

Pourquoi cette photo pour illustrer cette émission ?

Françoise PFLUMIO l'explique :

"Il n’y a pas que moi sur cette photo, mais justement elle traduit bien mon état d'esprit : je ne fais rien toute seule. En plus figurent sur cette photo à la fois des gens de mon équipe actuelle et des gens qui en sont sortis (anciens thésards et post-doc) et qui aiment continuer à dialoguer/collaborer avec moi".

Lien pour en savoir plus

Musique : Alain BASHUNG chante Suzanne