[Dossier] Répondre à la quête de sens de nos contemporains

On vit une période "passionnante", "enthousiasmante" même, selon Pierre Giorgini. Que ce soit le recteur de l'Université catholique qui le dit a de quoi redonner le sourire, quand le mot crise résonne si souvent à nos oreilles et encore plus quand on parle éducation. Dans "La transition fulgurante" (2014), il se penchait sur les causes de la révolution sociétale. Aujourd'hui cet ingénieur de formation s'intéresse aux impacts d'Internet sur les organisations. Et disons-le d'emblée, à la place de "crise" il parle, lui, de changement de paradigme. Son dernier ouvrage s'appelle en effet "La fulgurante recréation".

D'un côté les institutions organisées, traditionnelles, où l'on parle contrat, garantie et hiérarchie ; de l'autre un "monde coopératif maillé", à plat, où chacun peut être client, expert, journaliste, etc. Ces deux univers parallèles, Pierre Giorgini les compare à la classe d'un côté et à la cour de récréation de l'autre. En classe, on s'assied face au maître auquel on obéit, on assimile des savoirs, on suit des méthodes et on se conforme à des codes. Dans la cour de récréation, le système est "non intermédié", bien plus créatif et tout semble possible. Michel Serres dirait qu'il y a d'un côté le sapin, de l'autre l'érable boule, cet arbre à la cime étalée. Tout le propos de Pierre Giorgini est de nous prévenir: il y a danger à ce que le monde coopératif et, faut-il oser le terme, un rien anarchique, des TIC et des réseaux sociaux prenne le pas sur un certain système d'organisation traditionnel.

De la récréation à la re-création, à nous d'inventer le monde de demain. Un monde qui concilie les avantages qu'il y a - parce que tout de même il y en a - à considérer le temps long, la vraie vie, le local, avec ce que le virtuel offre de perspectives alléchantes, comme le partage des connaissances, la créativité, la coopération, la spontanéité... On tomberait toutefois dans un idéalisme proche de la naïveté si l'on pensait que communauté innovante et participative ne signifie qu'altruisme et gratuité.

S'il croit en l'autorégulation des communautés, il cite l'exemple du covoiturage, Pierre Giorgini souligne que le pire peu advenir d'une organisation où toutes les alliances peuvent naître, et là il cite Daech. Il faut passer de la récréation à la re-création: il faut sans plus tarder créer des liens entre l'institutionnel et "l'underground", favoriser la créativité sans omettre les bienfaits de l'espace normé. Pierre Giorgini avance les termes "reliance signifiante", c'est-à-dire des liens qui font sens, et "coopération inclusive", soit l'intégration des oppositions et des fragilités dans ce nouveau système qui ne fait que naître.