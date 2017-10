Che Guevara, un homme, un mythe, une icône

Il est le révolutionnaire le plus célèbre du monde. Che Guevara incarne la force des convictions, l'intransigeance de l'engagement et un certain idéal de justice. Si Ernesto Rafael Guevara est devenu un mythe, c'est notamment en raison des circonstances mystérieuses de sa mort il y a 50 ans, le 9 octobre 1967 en Bolivie. Comme en témoigne Alexis Catuhe, même les générations qui ne connaissent pas son nom retiennent le visage du Che. Pourquoi lui plus qu'un autre est resté dans l'histoire? Pourquoi l'a-t-on tant réutilisé?



Ernesto Guevara "est quelqu'un qui a accepté l'idée qu'il pouvait mourir prématurément dans un combat qu'il trouvait noble"

Les guevara, Des origines aristocratiques

Né en 1928, dans une famille artistocratique - sa mère est la descendante d'un vice-roi espagnol du Pérou - Ernesto Guevara appartient à une élite "qui s'inscrit en marge de ses origines". Ses deux parents sont sensibles aux idées de progrès, notamment à la question de l'accès des plus pauvres à une meilleure qualité de vie.



L'enfance du "Che", une enfance choyée

Choyé - surprotégé - par ses parents, le petit Ernesto, timide et réservé, connaît une enfance "en vase clôt" en raison d'un asthme sévère dont il souffrira toute sa vie. Comme pour rattraper le temps perdu, il se lance avec frénésie dans le sport à l'adolescence. Il gardera toutefois de ses années d'enfance recluse une passion pour la lecture. "Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, de Jack London à Jules Verne, en passant par Pablo Neruda." Le poète dont on retrouvera un ouvrage dans le sac du Che juste avant sa mort.



Le rapport à la mort d'Ernesto Guevara

Doté d'une grande sensibilité, sans doute en raison de sa propre maladie, et d'une grande intelligence, Ernesto Guevara a entretenu un certain rapport à la mort qui a interpellé beaucoup de ses biographes. Certains lui ont trouvé un tempérament suicidaire. S'il est vrai que ses violentes crises d'asthmes lui donnaient "l'impression d'une petite mort", pour Alexis Catuhe, Ernesto Guevara "est quelqu'un qui a accepté l'idée qu'il pouvait mourir prématurément dans un combat qu'il trouvait noble".