D'Ivan le Terrible à Nicolas II, les tsars de Russie

En France, l'image du tsar est empreinte de mystère et presque d'exotisme. Est-elle si éloignée de celle d'un Charlemagne, d'un Louis XIV ou d'un Napoléon? Le tsar partage avec nos empereurs et autres monarques une conception similaire de la puissance du pouvoir monarchique. Mais il est aussi "le père des peuples". Dans "Histoire de la Russie" (éd. Tallandier), Pierre Gonneau revient sur 350 ans d'histoire. Entre crises dynastiques et périodes de stabilisation émergent des personnalités comme Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Catherine II ou Alexandre III.



"Dans l'idée de la monarchie russe, le tsar est le père du peuple. Il y a un peu cette illusion d'une monarchie populaire"

De 1547 à 1917, 350 ans de tsarisme

"Tsar" vient du latin "César", qui désigne la source du pouvoir impérial. Après la chute de Constantinople en 1453, la Russie en revendique l'héritage. Et en 1547, le grand prince de Moscou, Ivan IV Vassiliévitch, dit Ivan le Terrible, est couronné tsar.

Le tsar, père du peuple

Dans un pays aussi immense que la Russie, peu nombreux sont ceux qui voient le tsar. En revanche, lorsque cela arrive, on le tutoie. "Dans l'idée de la monarchie russe, le tsar est le père du peuple, explique Pierre Gonneau, il y a un peu cette illusion d'une monarchie populaire."



Émission diffusée en mai 2017