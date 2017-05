L'annÃ©e 1917 dans le monde

L'année 1917 est marquée par divers évènements qui s'inscrivent dans le déroulement du conflit mondial. De l'entrée en guerre des Etats Unis à la révolution russe, en passant par les mutineries et une grave crise sociale Véronique Alzieu et son invité Olivier Forlin (Olivier Forlin , est maître de conférences à l’université Pierre Mendès France Grenoble-II. Il est membre du Centre de recherche en histoire de l’Italie et des pays alpins (CRHIPA). Ses recherches portent sur l’historiographie du fascisme, l’histoire des intellectuels et celle des relations franco-italiennes au XXe siècle) reviennent sur cette période.



La situation militaire

"En 1917, c'est toujours l'impasse sur le front militaire, la situation est figée depuis la fin de 1914, la guerre de poisition a succédé à la guerre de mouvements. Les belligerants se font face." explique Olivier Forlin. Cette année 1917 est aussi une année de rupture, avec l'entrée en guerre des Etats-Unis, les effets militaires ne se feront ressentir qu'en 1918! A l'inverse, en 1917 la Russie sort de la guerre, avec l'arrivée des bolchevicks pour qui la Révolution est prioritaire.



1917, en Russie

La Révolution Russe prend ses racines dans la guerre, bien que plusieurs mouvements se soient déroulés avant, en particulier en 1905. En 1914 , le régime russe est un "colosse aux pieds d'argile", avec des écarts entre les villes et les campagnes. La guerre dans laquelle se lance Nicolas II désorganise complètement le pays en matière économique. Le régime n'arrive pas à mener la guerre et diriger le pays. Le pouvoir central est emporté par une révolution en 1917.



Entrée en guerre des Etats-Unis

L'annonce de l'entrée en guerre des Etats-Unis a un effet immédiat sur le moral des belligerants, mais les effets militaires ne seront concrétisés qu'un an après. Plusieurs raisons expliquent que les Américains n'entrent pas en guerre dès 1914, la population est en majorité immigrée, et plusieurs communautés redoutent une fracture de la société américaine.



1917, au front et à l'arrière

Toute la société est touchée par le conflit. Les conditions de vie sont difficiles pour les soldats, mais "l'autre front" à l'arrière est aussi mis à l'épreuve. Dans les campagnes, les femmes prennnet en charge les exploitations, en ville elles effectuent des tâches dans l'industrie lourde. L'inflation des prix et la lassitude des populations poussent les Français à la grève. C'est aussi une crise morale et culturelle...