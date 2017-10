Le Goulag, agent central de l'économie stalinienne

Des années 20 au début des années 1960, des dizaines de milliers d'unités carcérales couvrent l'ensemble du territoire soviétique. Elles sont gérées par la police politique de Staline et constituent l'ensemble du système pénitentiaire qui porte un nom, Goulag. Depuis 1991 une partie des archives du Goulag sont accessibles aux chercheurs - mais pas toutes. En juin 2017, l'historien Marc Elie a publié avec Juliette Cadiot une "Histoire du Goulag" (éd. La Découverte). Il explique comment Staline a mis en place cette entreprise productiviste sans précédent.



"À la mort de Staline, il y a autant de d'exilés dans les villages d'exil que de détenus dans les camps de travail"

Qu'est-ce qu'un Goulag?

Pour comprendre le sens et l'origine du terme "Goulag" il faut se perdre dans les méandes de la bureaucratie soviétique. S'il fait immédiatement penser à des fils de fer barbelés dans un froid sibérien, "Goulag" est en fait l'abréviation en russe d'une expression qui se traduit par: "Administration principale des camps".

Ainsi quand on parle de Goulag, on parle d'un département au sein du ministère de l'Intérieur - "qui est en fait la police politique", explique Marc Elie. Département qui a pour mission de gérer les camps de rééducation par le travail, soit des complexes pénitentiaires, eux-même subdivisés en unités pénitentiaires. Une unité pénitentiaire dans la Russie soviétique est constituée d'une zone d'habitation ceinte de miradors et une zone de production où les détenus travaillent.

Le Goulag, Villages d'exil et camps de rééducation par le travail

C'est à Alexandre Soljenitsyne, auteur du célèbre livre "L'Archipel du Goulag" (en 1973) que l'on doit de désigner aujourd'hui par "Goulag" aussi bien les camps de rééducation par le travail que les villages d'exil. Obsédé à l'idée de lancer l'URSS sur la voie de l'industrialisation rapide, par la collectivisation forcée des terres, Staline est à l'origine d'expropriations en masse de paysans. La majorité d'entre eux sont envoyés avec leur famille en villages d'exil sur des territoires reculés, avec pour mission de les exploiter.

Dans les camps de rééducation par le travail sont envoyés des individus condamnés par la justice. "La police politique dirigée par Staline agit de manière préventive", explique l'historien. Entre 1937 et 1938, années de "grande terreur", Staline envoie dans les camps tous ceux qu'il soupçonne de déloyauté. "À la mort de Staline [en 1953], il y a autant de d'exilés dans les villages d'exil que de détenus dans les camps de travail." Et au total 28 millions de personnes y ont été envoyées ou y ont péri. Une entreprise productiviste sans précédent au cœur du système stalinien.