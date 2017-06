[Romans] De l'ordre dans la mémoire

la mémoire des êtres et des gestes

"Un monde sur mesure", de Nathalie Skowronek (éd. Grasset)

Une jeune femme part sur les traces de sa famille: ses ancêtes étaient des tailleurs juifs vivant dans des shtetls de Pologne. Aujourd'hui, quatre générations plus tard, on se fournit toujours dans le Sentier, à Paris, mais ce ne sont plus les tailleurs juifs venus de Pologne qui officient. La marchandise vient de plus loin, Bangladesh, Pakistan, Chine.

Des pages qui ne manquent pas d’intérêt et qui disent la mémoire des êtres comme des gestes.



Un vrai thriller psychologique

"La vie enfuie de Martha K.", d'Angélique Barbérat (éd. Michel Lafon)

Martha K., on la retrouve dans un camion polonais, inanimée. Quand elle reprend conscience, elle est totalement amnésique. Et découvre qu’elle est française, mariée et mère d’un petit Louis, qu'elle vit à Annecy, sur les bords du lac. Mais rien n'y fait, son passé lui échappe. Jusqu’au jour où… Un choc lui permet de lever le voile tombé sur sa mémoire. Mais la réparation est-elle encore possible?

Angélique Barbérat signe un vrai thriller psychologique, une grande histoire d’amour.



Un roman qui creuse l’âme humaine

"La Belle étrangère", de Jean-Paul Malaval (éd. Calmann-Lévy)

Jean-Paul Malaval nous emporte en Corrèze, non loin de Brive, au lendemain de la Libération. C'est la consternation dans le village de Marlianges, quand le vieux Maximin Maringot décide de céder ses terres des Allognes à ses métayers. Des Italiens dont personne ne veut. Il n'y a guère que Bertrand Jouve, le médecin, prend leur défense. Serait-il amoureux de Clara, la fille des Italiens? Quel est donc le secret de Jouve? Qui sera capable d’apporter la paix en ces lieux où les habitants, s’ils n’ont pas été collabos au service de Pétain, n’ont pas vraiment eu de courage pour défendre le drapeau français?

Un roman qui creuse l’âme humaine.