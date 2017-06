[Romans] Histoires secrètes et publiques

Un roman d'aventures à lire comme un conte

"Un si petit territoire", de Marc Bressant (éd. De Fallois)

Petit territoire mais grande histoire. Moresnet, c'est ce petit village aujourd'hui situé en Belgique, où se rejoignent les trois frontières des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne. Dans le roman de Marc Bressant, l'histoire commence en 1815 au lendemain du désastre de Waterloo: quand ceux qui se partageaient les terres de Napoléon l'ont déclaré territoire neutre. Un état qui durera 100 ans, jusqu’en 1914. Un roman d'aventures à lire comme un conte. Marc Bressant, passionné par l’histoire, en observe les dessous avec un regard amusé, quêtant ici et là de quoi faire sourire.



un cœur-à-cœur plutôt unique

"À toi ma fille", de Cécilia Dutter (éd. Cerf)

Pendant un an, une mère prend la plume et s’adresse à sa fille, qui vient de fêter ses 17 ans. À celle qui s'achemine vers la majorité, elle donne des conseils sur le sens de la vie - la vie publique, intime - et aussi le devenir de l’être humain. C’est dans un cœur-à-cœur plutôt unique que Cécilia Dutter nous entraîne.



un thriller psychologique

"En son absence", d'Armel Job (éd. Robert Laffont)

Un jour, comme tous les autres jours, Bénédicte, part pour le lycée. Elle doit prendre le bus. Sauf qu’elle n’arrivera pas au lycée et disparaît. Sa mère infirmière de nuit, son père vit à deux pas avec une autre femme. Dans une Belgique marquée par l’affaire Dutroux, ce thriller psychologique montre des familles voler en éclats. Qui est qui? Qui a fait quoi? Armel Job s’est imposé en une quinzaine d’années comme le romancier qui fouille les âmes, qui quête le mal sous toutes ses formes et parfois les plus anodines.