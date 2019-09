[VIDEO] Le Centre des congrès d'Angers, première salle d'Europe dotée d'un orgue hybride

Le 29 septembre 2019, le Centre des congrès d’Angers inaugurera son orgue hybride. C’est la première salle de concert d’Europe à se doter d’un tel instrument. Installé dans l’auditorium, cet orgue mêle de vrais tuyaux et du son numérique. Il servira pour les concerts de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL), mais également pour des ciné-concerts et des spectacles de danse.

Cela fait des années que les organisateurs du Printemps des orgues rêvaient de voir des concerts mêlant orgue et orchestre au Centre des congrès. Ils ont profité de sa rénovation pour en glisser l’idée à la Mairie d’Angers. Mais il n’y avait pas beaucoup de place pour y construire un orgue, explique Bruno Morel, le fondateur du Printemps des orgues.

« La solution était, compte tenu de la place qu’on pouvait dégager dans cet auditorium, d’y construire un orgue hybride qui associait 1 500 tuyaux de facture traditionnelle et des cabines acoustiques pour compléter, avec des sons numériques, une palette sonore suffisante pour accompagner un orchestre. »

Deux mois pour accorder tuyaux et numérique

Les 15 jeux de tuyaux, installés dans le fond de scène, suffisent déjà pour jouer un large répertoire. L’entreprise états-unienne Allen y a ajouté 150 jeux supplémentaires sur une console numérique, de vrais sons d’orgue enregistrés et diffusés via des enceintes. Jean-Philippe Le Trévou, le représentant d’Allen en France, vient de passer deux mois à faire tous les réglages.

« Ça a été un défi, raconte-t-il, puisqu’il y a beaucoup de réglages qui sont disponibles aujourd’hui avec un logiciel, donc on peut ajuster absolument tout ce qu’on veut. On peut même remplacer les jeux s’ils ne nous plaisent pas ou s’ils sont dans un style qui ne va pas du tout avec les tuyaux, on les redimensionne et on les réinstalle dans la machine avec l’ordinateur. Il faut vraiment qu’ils se marient avec l’orgue à tuyaux traditionnel. »

Cet orgue hybride permet aussi à l’organiste d’enrichir sa partition d’autres instruments. « Pour celui qui veut faire un petit peu de folie, il va pouvoir rajouter des choses qu’il ne pourrait pas rajouter sur un orgue traditionnel : un jeu de marimba, un jeu de harpe, un piano, un clavecin… Tout ça, évidemment, c’est impossible sur un orgue à tuyaux ! »

De l'orgue au stade Raymond-Kopa

Enfin, l’orgue numérique peut fonctionner de manière autonome, il est donc déplaçable. Il pourra ainsi suivre l’ONPL dans ses concerts à Nantes ou ailleurs dans la région. Il accompagnera le chœur d’Angers Nantes Opéra dans les églises de Segré et de Châteauneuf-sur-Sarthe en mars 2020 pour des concerts autour de la prière dans l’opéra. Enfin, il sera même installé au stade Raymond-Kopa pour un concert lors du match de football Angers-Rennes, en mai 2020.



Dernier atout de l’orgue hybride, et pas des moindres : il est beaucoup moins cher qu’un orgue classique. L’instrument a coûté 400 000 euros, alors qu’il faut compter 3 millions d’euros pour un orgue à tuyaux de 70 jeux. La Ville d’Angers a payé la moitié de la facture. Le reste est financé par l’Etat, la Région, le Département ainsi que des donateurs privés, qui ont contribué à hauteur de 80 000 euros.

Les Angevins pourront découvrir l’orgue hybride lors d’un concert inaugural le dimanche 29 septembre. Quatre organistes et une danseuse sont invités. Bruno Morel, le président du Printemps des orgues, nous détaille le programme :