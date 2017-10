L'exposition "Chrétiens d'Orient" montre la vitalité du christianisme oriental

Une première pour l'Institut du monde arabe. Ce mardi une exposition d'envergure consacrée aux chrétiens d'Orient s'est ouverte à Paris. Un événement inauguré la veille au soir en grande pompe, en présence d'Emmanuel Macron. "Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire" est à voir jusqu'au 14 janvier 2018, en partenariat avec L'Œuvre d'Orient.



Dans contexte difficile pour les chrétiens d'Orient, l'Institut du monde arabe​ présente une autre facette de ​ce​ ​christianisme: sa vitalité

L'autre facette d'un christianisme aujourd'hui menacé

Iran, Irak, Egypte, Liban, Syrie. Aujourd'hui​ la ​présence​ ​millénaire des chrétiens​ ​dans​ ​ces​ pays​ ​est menacée. Leur sort est, ​une​ ​fois​ ​encore,​ ​marqué​ ​par​ ​l’exil. Nombreux​ ​sont​ ​ceux​ ​qui​ ​ont​ ​quitté​ ​leur​ ​pays​ ​ou qui l'envisagent, pour​ ​fuir​ ​la​ ​violence et​ ​la​ ​guerre.​ ​Un contexte sombre et difficile dans lequel l'exposition de l'Institut du monde arabe​ (IMA) vient ​présenter une autre facette de ​ce​ ​christianisme: sa vitalité.

La réunion de pas moins de 360 œuvres (des trésors archéologiques ou liturgiques aux photos et installations contemporaines) est le fruit d'une collaboration entre l'IMA et L'Œuvre d'Orient. "Une belle aventure collective", se réjouit Charles Personnaz. L'historien, chargé de mission à L'Œuvre d'Orient pour le patrimoine et la culture, est de ceux qui ont permis que des objets traversent pour la première fois la Méditerranée. "Beaucoup d'œuvres viennent des monastères du mont Liban, mais pas seulement."



Qui sont les chrétiens d'Orient?

Il y a ceux qui vivent là où le christianisme est autochtone: au Liban, en Iran, en Irak ou en Egypte. Vincent Gelot est parti sur les routes dans le but de les rencontrer. Durant deux ans, entre 2012 et 2014, sa 4L l'a mené vers des communautés extrêmement diverses.

Car les chrétiens d'Orient sont aussi au Kirghizistan, au Kazakhstan, au Soudan, à Djibouti, en Azerbaïdjan... Son périple lui a fait découvrir 22 pays. "Dans chaque pays il y avait des chrétiens", dont il a recueilli les témoignages. Il publie "Chrétiens d’Orient - Périple au cœur d'un monde menacé" (éd. Albin Michel), clôt par un témoignage du pape François lui-même. On pourra d'ailleurs voir la version originale parmi les œuvres exposées à l'IMA.

L'extraordinaire diversité du christianisme oriental

L'expression "Chrétiens d'Orient" recouvre une réalité complexe, car le christianisme oriental est fait de plusieurs Églises: copte, grecque, assyro-chaldéenne, syriaque, arménienne, maronite, latine, protestante. Et autant de cultures différentes. Ces peuples ont en commun d'être depuis 2000 ans fidèles au Christ. Tous, avec leur culture et leur croyance, ont joué un rôle majeur dans le développement politique, culturel, social et religieux des zones géographiques où ils vivaient et vivent encore.

