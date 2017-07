Cultiver l'esprit d'enfance, avec Roger-Pol Droit

"Que chacun élabore son esprit d’enfance comme une ressource pour penser, agir et créer." C'est le vœu que formule Roger-Pol Droit en publiant "Esprit d'enfance" (éd. Odile Jacob). Chacun peut en être témoin, il y a des jeunes qui semblent déjà vieux et des anciens qui ont gardé une véritable fraîcheur dans leur façon d’être au monde. Les uns déjà engoncés dans leurs certitudes et leurs croyances, les autres capables d’ouverture, d’étonnement et de remise en cause. Le philosophe fait de l’esprit d’enfance une clé pour comprendre ce décalage. Dans son ouvrage, il propose des exercices pour s'étonner, rire, déraisonner, jouer... Bref, pour pratiquer un art de vivre qui n'a pas d'âge.



"Nous croyons savoir ce qu'est l'enfance: il faut à travers l'esprit d'enfance, se dire que c'est assez énigmatique."

enfance et esprit d'enfance

On a tous eu des enfances différentes. Qu'elle ait été heureuse ou difficile, l'esprit d'enfance est accessible à tous, défend le philosophe. "On n'est pas captif de son enfance." L'esprit d'enfance, il le compare à "une huile essentielle", à quelque chose à construire. "C'est un autre rapport au temps, au langage, aux jeux, aux émotions."



contempler sans dire

Le mot latin infans signifie en latin "celui ne parle pas". L'enfance est ce monde où le langage n'est pas encore tout à fait acquis. Ce qui fait dire à Roger-Pol Droit que l'enfance est "un temps où l'on contemplait le monde sans pouvoir le nommer". Des madeleines de Proust dénuées de mots pour les dire, faites d'émotions, qui font appel à la mémoire sensorielle. "Nous croyons savoir ce qu'est l'enfance: au lieu de penser que c'est quelque chose d'évident, de simple, de révolu, il faut à travers l'esprit d'enfance, se dire que c'est assez énigmatique."

Roger-Pol Droit est philosophe, enseignant, chercheur, journaliste et écrivain. Il est l'auteur de nombreuses chroniques dans le journal Le Monde, et d'une trentaine d'ouvrages. En 2016, il a publié "L'espoir a-t-il un avenir?" (éd. Flammarion), "La tolérance expliquée à tous" (éd. Seuil) ou encore "Les Religions expliquées en images".