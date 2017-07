Hommage à Anne Dufourmantelle

Vendredi 21 juillet 2017, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle est morte après avoir sauvé de la noyade deux enfants. Ses obsèques ont lieu mardi 25 juillet à Ramatuelle. Anne Dufourmantelle était l'auteur de nombreux ouvrages, dont "De l'hospitalité", avec Jacques Derrida (éd. Calmann-Lévy, 1997), "Dieu, l'amour et la psychanalyse", avec Jean-Pierre Winter (éd. Bayard Jeunesse, 2011) ou "Éloge du risque" (éd. Payot, 2011). Éditrice pour les éditions Calmann-Lévy, elle collaborait depuis 2007 au journal Libération.

En septembre 2015, Anne Dufourmantelle était sur RCF à l'occasion de la parution de son livre "Défense du secret" (éd. Payot). Elle livrait une réflexion passionnante pour dénoncer un impératif de la transparence qui court dans notre société.



Réactions sur Twitter

Émotions suite au décès d'Anne Dufourmantelle. Grande philosophe, psychanalyste, elle nous aidait à vivre, à penser le monde d'aujourd'hui. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 23 juillet 2017

Grande tristesse à l'annonce de la mort d'Anne Dufourmantelle après l'acte héroïque du sauvetage d'un enfant de la noyade à Pampelonne. — Élisabeth Roudinesco (@E_Roudinesco) 23 juillet 2017

Anne Dufourmantelle , qui s'est tragiquement noyée en portant secours à des enfants, était une… https://t.co/SNJRqwB4Jz — Tatiana de Rosnay (@tatianaderosnay) 23 juillet 2017

Anne Dufourmantelle, dans le don de soi et la grandeur d'âme. #annedufourmantelle pic.twitter.com/7mMU9qQmZy — Eliette Abecassis ن (@ElietteAbk6) 23 juillet 2017

Redonner sa place au secret

Que ce soit sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le domaine de l’édition, et même en politique: il est de bon ton aujourd’hui de se dire, de se dévoiler, de révéler son histoire ou celle des autres. Cette obsession de la transparence est très forte, elle envahit la sphère publique mais elle s’immisce aussi dans la vie amoureuse et familiale. Ainsi existerait-il un droit de savoir, et de tout savoir, sur l’autre: une obsession qu’il est crucial de penser et d'interroger.

Un impératif de transparence qui procède d'une "logique perverse". Dans ce contexte où le secret apparaît comme une "forteresse à ouvrir", l'individu est un être lisible et prévisible. Soit une victime à la merci du pouvoir. Or, le pouvoir étant dans notre société contemporaine, principalement économique, cela revient à faire de chacun des objets, tout autant que ceux que l'on cherche à vendre.

Anne Dufourmantelle explique que cette exigence de transparence est l'héritage d'un contexte historique où l'on a sans doute abusé du secret. Le développement foudroyant des biotechnologies vient servir une société libérale qui a tout intérêt à faire des êtres humains des addicts.

Emission réalisée en septembre 2015