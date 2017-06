Tous les sens du mot "partir"

À l'approche de l'été, les vacances sont l'occasion de ces déplacements qui font découvrir d'autres horizons. La revue Cahiers Croire propose pour l'été un numéro sur le thème "Partir - L'appel de la vie". Une approche théologique, biblique et humaine du départ.



Partir pour revenir différent

Partir, c'est souvent répondre à un appel intérieur. Dans la Bible, il y a l'exil et l'Exode. Il y a aussi saint Paul qui emppruntait les grandes voies romaines pour annoncer l'Évangile. Partir, dans la Bible c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de l'autre. Souvent c'est vital, c'est quitter quelque chose pour trouver sa singularité. Partir est toujours un risque et une promesse.

Partir pour aller vers les autres

Chaque année, la Délégation catholique pour la Coopération (DCC) envoie 220 volontaires dans plus de 50 pays. L'organisation née en 1967 de la volonté des évêques de France, fête cette année ses 50 ans. "Une volonté d'être solidaire avec les Eglises dans le monde", comme l'explique Guillaume Nicolas. Une expérience bien souvent fondatrice pour beaucoup de volontaires. "Beaucoup sont appelés à leur retour à vivre différemment."



accueillir ceux qui sont partis

Il y a ceux contraints et forcés qui deviennent des réfugiés dans un autre pays. "Il y a un hiatus quand on parle des réfugiés, souligne Ayyam Sureau, ils ne sont pas arrivés en France contraints et forcés mais ils ont dû partir." L'Ecole Pierre-Claver, que la philosophe a cofondée, accueille ceux que la guerre a fait fuir. La guerre, mais aussi parfois la violence ou simplement "l'inéquité".

L'école, qui dépend de l'association Pierre-Claver, a pour vocation d'apprendre aux demandeurs d’asile et réfugiés les rudiments de la langue et de la culture française. Pour faire "comme si l'exil était une chance" et donner à ces hommes et à ces femmes un nouveau départ.

Émission en partenariat avec les cahiers Croire