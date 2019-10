Piacé le radieux, ou quand l'art s'invite dans nos campagnes

La route d’or c’est le nom qui avait été donné à un axe routier entre le Mans et Piacé, c’est aussi tout un programme d’art visuel qui est proposé par le centre d’art Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier et le Théâtre Les Quinconces l’Espal. De nombreux artistes sont invités à cette occasion entre octobre 2019 et juin 2020. Pour nous en parler et nous faire partager leur passion, Nicolas Hérisson et Chloé Heyraud sont au micro de RCF Sarthe.



Et en seconde partie d'émission, Fabrice Murgia nous parlera de Sylvia Plath, écrivaine américaine du 20ème siècle, par trop méconnue et du spectacle qu’il a créé avec neuf comédiennes qui sont autant de visages de cette femme hors du commun.