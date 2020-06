Pour Dominique Wolton, "l'incommunication" fait partie de la communication humaine

La communication pour influencer

La communication est essentielle en temps de crise. "Le pouvoir scientifique et politique ont imposé à la société ce qui était interdit ou autorisé. Je plaide pour une autre vision de la communication. Nous sommes intelligents. La valeur de la communication est essentielle. On a du mépris pour l'information et la communication, et pourtant on les déteste" explique Dominique Wolton, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès?

On oppose souvent à la communication la manipulation. "On utilise la plupart du temps la communication pour influencer l'autre. Ce mot qui est celui du partage, est devenu celui de la méfiance. La communication, c'est le désir d'entrer en contact avec l'autre. La communication est un processus continu, qui consiste à admettre que l'autre ne nous ressemble pas" ajoute-t-il.



La communication humaine supérieure à la communication technique

La parole mise en avant par les politique fut celle des scientifiques pendant la crise. "C'est une vraie question. Dans la mesure où le discours politique est en crise, le discours qui monte est celui de l'expert, du scientifique. Si on veut sauver le modèle démocratique, il faut comprendre que la politique est toujours supérieure à la science. On ne peut jamais réduire une personne à une logique d'information, mais toujours essayer de comprendre la logique de l'incommunication : à savoir que l'on ne se comprend pas" lance le sociologue.

"La communication humaine est supérieure à la communication technique. Pourtant la communication humaine est difficile. Cela fait des années que la communication technique est supérieure à la communication humaine. Durant le confinement, la seule chose dont nous rêvions, c'était de communication humaine. Ce n'est pas parce que l'on ne se comprend pas, que la communication humaine est inférieure à la communication technique" conclut Dominique Wolton.