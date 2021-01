Quel lien entre l'empereur Hadrien et Lyon ?

L'empereur Hadrien a régné au 2e siècle. Empereur protéiforme, il était intéressé à la fois par les arts et la culture et menait un projet politique, qui le conduisit à visiter pratiquement toutes les provinces rattachées à Rome. Il développait en effet la vision d'un empire universel.

Rome est alors sont apogée, et les cités connaissent une période de grande prospérité.

Il semblerait qu'il ait séjourné à Lyon, mais les sources d'information sont minces.

De ce passage, on a quelques indices. On estime que l'amphithéatre des trois Gaules à la Croix Rousse aurait été agrandi sous Hadrien, sans que l'on puisse établir formellement un lien de cause à effet entre sa venue et ledit agrandissement.

De même une épigraphie relative à un règlement, et qui aurait été adopté par Hadrien, mentionne l'interdiction de labourer près des Aqueducs alimentant la ville de Lugdunum.

A lire pour en savoir plus : Les Voyages d’Hadrien - Sur les traces d'un Empereur nomade, de Dimitri Tilloi d'Ambrosi