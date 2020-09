Jusqu'au 4 octobre, c'est la Saison de la Création. Dans le monde entier des chrétiens de toutes confessions sont invités à prier, méditer et réfléchir à leur place dans la création et à la façon dont ils peuvent adapter leurs modes de vie pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Tous les secteurs sont concernés par l'écologie, y compris le monde de la culture. Que faut-il amorcer pour faire du monde culturel un monde plus écologique ? Que faut-il changer pour décarboner la culture ?

Quelle transition écologique pour le monde de la culture ?

Quelle transition écologique pour la culture ? C'est là une vraie question mais qui peut paraître saugrenue, tant on a du mal en France à considérer la culture comme un secteur économique à part entière. Il représente pourtant près de 650.000 emplois.

Et surtout, à l'heure où le monde culturel est à terre, terrassé par un virus qui a vidé les salles de cinéma, les travées des musées et fait capoté bon nombre de spectacles et autres manifestations culturelles, on peut se demander si c'est vraiment le bon moment pour exiger de la culture qu'elle s'investisse dans la transition écologique.

Faire le bilan carbone de la culture

La création artistique n'est cependant pas un acte neutre, elle peut aussi laisser des traces pas forcément positive pour la planète. Les artistes peuvent-ils être à l'avant-garde du changement des mentalités ? Le monde de demain dont on parle tant peut-il naître dans le creuset de la création contemporaine ? Les mutations sont-elles en marche ?