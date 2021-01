Yad Vashem, la mémoire de la Shoah à Jérusalem

Les dirigeants de la planète se sont retrouvés en janvier 2020 à Yad Vashem, l'Institut International pour la mémoire de la Shoah, pour faire mémoire des six millions de juifs exterminés par les nazis.

Deux épisodes de Suivez le guide sont consacrés à la découverte de l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem avec son Musée de l'Holocauste, sur le Mont du Souvenir de Jérusalem.

Dans cette première émission nous découvrons le lieu avec Edgar Weil, dentiste suisse installé de longue date à Jérusalem, Simmy Allen, responsable des relations avec les médias internationaux de Yade Vashem et Miri Gross en charge des relations avec les pays francophones, sans oublier Nathalie Blau du bureau francophone de Yad Vashem qui a accepté de traduire.

En plus d'être un lieu de commémoration, l’une des missions de Yad Vashem est de « recueillir, examiner et publier les témoignages de la Shoah et de l’héroïsme auquel elle a donné lieu… ». Le site de l'Institut International pour la mémoire de la Shoah donne également accés à une base de donnée fournie sur l'histoire de la Shoah.

La chaîne youtube de Yad Vashem regorge de témoignages poignants sur la déportation et l'histoire de la Shoah.

Esther Senot, rescapée de la Shoah, décrit le départ d'Auschwitz et la marche de la mort