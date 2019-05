Affaire Vincent Lambert: boom des demandes de directives anticipées

C’est une des conséquences inattendues de l’affaire Vincent Lambert ….

Les demandes de directives anticipées enregistrent une forte hausse auprès des associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes en fin de vie qui sont submergées d’appels depuis quelques jours…

La médiatisation de l’affaire a relancé de nombreuses questions sur la fin de vie et le rôle des proches lorsqu’il est question d’indiquer ses volontés en cas de problèmes de santé.

D’où l’importance des directives anticipées rédigées par seulement 11% des français en 2018, d’après un sondage BVA de 2018 ….

Chantal Wintzer, vice-présidente de l’association JALMALV Jusqu’à la mort accompagner la vie du Rhône, nous explique pourquoi :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Alors quand et comment les rédiger ? Chantal Wintzer:

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pied : Les associations Jalmalv du Rhône ou In Fine à Lyon se proposent de vous accompagner dans vos démarches de directives anticipées et de répondre à vos questions. Plus d'informations sur les sites Jalmalv-rhone.fr et infine-association.fr