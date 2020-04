"Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, ..." (Lc 24, 35-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les disciples qui rentraient d’Emmaüs

racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons

ce qui s’était passé sur la route,

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux

à la fraction du pain.

Comme ils en parlaient encore,

lui-même fut présent au milieu d’eux,

et leur dit :

« La paix soit avec vous ! »

Saisis de frayeur et de crainte,

ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit :

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ?

Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?

Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !

Touchez-moi, regardez :

un esprit n’a pas de chair ni d’os

comme vous constatez que j’en ai. »

Après cette parole,

il leur montra ses mains et ses pieds.

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,

et restaient saisis d’étonnement.

Jésus leur dit :

« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé

qu’il prit et mangea devant eux.

Puis il leur déclara :

« Voici les paroles que je vous ai dites

quand j’étais encore avec vous :

“Il faut que s’accomplisse

tout ce qui a été écrit à mon sujet

dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »

Alors il ouvrit leur intelligence

à la compréhension des Écritures.

Il leur dit :

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,

et que la conversion serait proclamée en son nom,

pour le pardon des péchés,

à toutes les nations,

en commençant par Jérusalem.

À vous d’en être les témoins. »



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

C’est maintenant au premier cercle des disciples que Jésus apparait. Ils sont terrés dans la peur et la première parole que le Ressuscité leur adresse est une parole d’apaisement : « la paix soit avec vous ! ». Il faut comprendre l’inouï de la Résurrection pour ces juifs pieux. Est-ce un esprit, un fantôme. Et là encore Jésus va les rejoindre et répondre à leur attente, non pas avec des discours, mais en leur montrant qu’il est bien un être incarné. Il se laisse toucher, mange devant eux. Puis, comme pour les disciples d’Emmaüs : « Il leur ouvrit l’intelligence à la compréhension des écritures ». Ils étaient passés à coté, ils n’avaient pas compris et Jésus doit leur faire une catéchèse. Pour les juifs de l’époque, ressusciter au dernier jour est une croyance acquise, ainsi Marie, la sœur de Lazare le professera à Jésus venu visiter son frère mort : « je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour » lui dira-t-elle. Mais ressusciter comme Jésus l’a été est un fait tout à fait nouveau et déroutant : « Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures ». Un mot nouveau pour dire une réalité nouvelle que les premiers disciples ont eu du mal à définir : les premières expressions utilisées par les évangélistes pour exprimer la résurrection : relever, réveiller, exalter traduisent bien la nouveauté de l’événement !

Enfin Il les envoie en mission : « A vous d’en être les témoins » dira-t-Il. On ne rejoint Jésus qu’en le suivant – Il nous précède toujours, Il nous interpelle toujours, Il nous appelle à former ensemble et agrandir son Eglise pour que l’homme soit sauvé. Que les épreuves que nous traversons à travers cette pandémie meurtrière nous aident à nous dépouiller de ce qui est secondaire pour nous attacher à ce qui est essentiel : le Christ mort et Ressuscité pour nous. Il est tout autant le Ressuscité que le ressuscitant : Celui qui dans nos vies nous aide à avancer, à faire confiance, à espérer.