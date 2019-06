Allez les Bleues !

Les Bleues affrontent l’équipe du Nigeria. Ce match de la troisième journée des phases de groupe aura lieu au stade de Rennes et sera diffusé sur TF1 et canal + à partir de 21h. Le dernier match amical entre les deux équipes c’était conclu sur un sévère 8-0. Les joueuses françaises peuvent donc aborder la confrontation de ce soir avec une certaine décontraction mais les bleues restent méfiantes.



On peut faire un point sur le parcours des françaises dans cette compétition ?

Pour l’instant les joueuses françaises sont exemplaires. Elles ont gagné leurs deux premiers matchs contre la Corée du Sud et la Norvège, elles sont donc, en tête du groupe A. On peut espérer un passage en quart de finale sans trop d’inquiétudes. Les grandes favorites du tournoi, les Américaines font également un beau parcours.

Et Dieu dans tout ça ?

La spiritualité n’est pas absente de la compétition et de l’Equipe de France puisque Wendy Renard, la grande défenseuse de l’équipe, je dis ça car elle mesure 1m87, ne fais pas mystère de son catholicisme et aborde la question en interview et entre toujours sur le terrain en faisant son signe de croix.



Est-ce que les matchs de football féminin attirent des spectateurs et des téléspectateurs ?

Sur ce plan, cette Coupe du Monde est d’ores et déjà un succès, le match de ce soir va se jouer à guichet fermé et les audiences TV sont très bonnes. À titre d’exemple presque 10 millions de téléspectateurs ont regardé France – Norvège de mercredi dernier, soit plus de 40 % d’audience.

La compétition génère des émissions et des discussions positives autour du sport féminin. On peut signaler le documentaire "Le moment de briller" diffusé sur TF1 le 1er juin qui est encore disponible en replay et un podcast dédié à cet évènement sportif : à défaut de twerker.

La réussite de cette compétition est un signal fort pour l’égalité homme / femme dans le sport et permet de diffuser des messages de plaisir, de tolérance, de mixité et de respect selon Gaëtane Thiney, numéro 10 de l’équipe de France. Bon match à tous et allez les Bleues.