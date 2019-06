Anne Eydoux: "il faut valoriser le RSA"

L’exécutif s’apprête à donner le coup d’envoi d’une concertation sur le revenu universel d’activité, un dispositif qui devrait regrouper les différentes aides sociales pour les rendre plus accessibles, et les placer sous conditions. Que pensez-vous de cette concertation ?

"Cela fait une vingtaine d’années que l’on a des discours sur le fait que les allocataires des minimas sociaux seraient pauvres car ils ne veulent pas travailler. Quand on parle de minimas sociaux, on parle de revenus qui concernent des familles. Les sanctions priveraient donc des familles de revenus. On est encore dans un discours qui se trompe de problèmes" explique Anne Eydoux, maîtresse de conférence en économie au Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail, membre des Économistes atterrés.



La promesse du RSA est-elle un échec ?

"Il conviendrait de travailler la question des créations d’emploi. Il y a des initiatives qui sont beaucoup plus correctement ciblées, comme territoires zéro chômeurs par exemple. Cette approche serait beaucoup plus convenable et permettrait donc de mieux se réinsérer" ajoute l'économiste.



Réformer le RSA n’a donc pas lieu d’être ?

"Cela peut être intéressant de le réformer, mais pas dans le sens qui est évoqué. Le principal problème du RSA, c’est qu’il n’est pas suffisent pour vivre. S’il fallait le réformer, ce serait pour le valoriser" conclut Anne Eydoux.