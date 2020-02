Anniversaire de Jean Rodhain

Contemporain mais plus âgé que l’Abbé Pierre ou le Père Wresinski. Curieusement il est moins connu médiatiquement. Prêtre vosgien, d’un caractère entier ; homme de service, d’action, pétri d’Evangile.

Il sera appelé au mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine au niveau national et se passionnera pour les questions sociales et la déchristianisation de la jeunesse. La pédagogie du pour/avec/par les jeunes se traduira plus tard par le pour/avec/à partir des plus démunis. Son chemin de discernement puisera dans la prière et le voir - juger - agir.

La guerre éclate ; aumônier militaire puis aumônier général des prisonniers de guerre ; il va même après la guerre se préoccuper des prisonniers allemands – précurseur dans les blessures communes de la réconciliation des deux peuples. Après la guerre, dans notre pays à reconstruire, il sera en avant-poste de la charité.

Mais le Secours Catholique là-dedans ?

C’est justement pour tout cela que l’assemblée des cardinaux en 1946 appelle Jean Rodhain et lui confie la fusion d’associations caritatives qui deviennent le Secours Catholique puis le Secours Catholique Caritas France. Et voilà une nouvelle aventure nationale et internationale (avec Caritas Internationalis) où l’Abbé Jean Rodhain va déployer son génie pédagogique, d’organisateur, d’inventivité ; à l’appel de l’Eglise, il met tout son zèle à la contagion de la charité, pour qu’elle rayonne au cœur de l’Eglise et de la société… Il soulève des fonds, constitue des réseaux, crée les « micro-réalisations », œuvre au Concile Vatican II pour le renouveau des diacres permanents et pour que toute l’Eglise retrouve la dimension de la diaconie. Il crée la 1e Cité Secours en 1954 ; d’autres suivront.

Dans un amour et une obéissance à l’Eglise, il ne cessera de l’interpeller sur la place des pauvres et sur la charité. Dans un souci de justice, il interpellera les pouvoirs publics. Mais je vous invite à découvrir cet homme de conviction, de foi et d’action ; il reste pertinent pour nous aujourd’hui.

Bon anniversaire Monseigneur Jean Rodhain ! Votre œuvre continue.