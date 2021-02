Appel à projets: la Fondation Notre Dame mise sur les jeunes

Depuis un an que dure la crise sanitaire, les jeunes ont répondu à l’appel dans les paroisses et les associations pour venir en aide aux plus fragiles. Un élan de solidarité, une dynamique que souhaite poursuivre la Fondation Notre Dame en incitant les 18-35 ans à faire preuve de créativité et à lancer des projets qui ont du sens en Île-de-France. "La crise sanitaire a mis en difficulté beaucoup d’entre nous. Certains ont perdu des projets. Ce genre d’appels peut redonner espoir aux jeunes. La Fondation Notre Dame souhaite les accompagner", explique François Le Page, chargé de la communication de la fondation.

Quatre thèmes retenus

Et si la Fondation Notre Dame soutient déjà en Île-de-France des associations qui luttent contre l’exclusion, elle souhaite à présent aider les jeunes à développer des projets innovants. Quatre thèmes ont été retenus dans le cadre de ce challenge "AimerAider" : la lutte contre le décrochage scolaire, l’aide aux personnes déconnectées du numérique, l’art pour l’insertion ainsi que l’écologie sociale et collaborative. "Ce que la Fondation Notre Dame recherche c’est l’idée et elle pourra se concrétiser grâce au soutien financier", précise François Le Page.

Si vous fourmillez d’idées qui ont du sens que vous avez entre 18 et 35 ans vous avez jusqu’au 28 février pour déposer votre projet sur le site. Un jury déterminera ensuite quels sont les projets les plus originaux. Le public sera lui aussi invité à voter. On devrait connaître les lauréats début Juin. Ce qui est sûr c’est que les projets vainqueurs se verront accorder une aide financière de 1200 à 20.000 €.