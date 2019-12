Augmentation du nombre d'handicapés

Mais sait-on combien y-a-t-il de personnes handicapées en France ?

C’est une question qui revient souvent, et j’ai toujours bien du mal à y répondre ! Car les statistiques manquent en la matière, et surtout tout dépend des réalités prises en compte. S’agit-il de personnes dont le handicap est reconnu administrativement ? De celles qui bénéficient d’allocations ou d’aides diverses ? Ou encore de celles qui se reconnaissent elles-mêmes handicapées ? Selon la définition, le décompte peut varier d’un à cinq !

En tous cas c’est beaucoup de monde.

A défaut de chiffres précis, y a-t-il des évolutions significatives ?

Là, il y a un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est l’augmentation. Une tendance lourde : quelle que soit la définition que l’on retient, il y a de plus en plus de personnes handicapées en France. Et cela va continuer ! Les projections jusqu’en 2050 le confirment invariablement.

Les causes de cette augmentation sont multiples et variées. De plus en plus d’enfants sont reconnus handicapés, parce que les diagnostics progressent. Mais aussi parce que certains troubles sont pris en charge au titre du handicap aujourd’hui, qui ne l’étaient pas auparavant. Par exemple les enfants hyperactifs ou ceux qui souffrent de dyslexie ou autres DYS. Par ailleurs, les personnes handicapées vivent de plus en plus longtemps, et donc sont plus nombreuses. Et puis encore, les progrès de la médecine permettent de sauver des enfants prématurés, tout comme les progrès des urgences sauvent des personnes accidentées ; les uns et les autres en gardent des séquelles plus ou moins graves, et rentrent dans le champ du handicap. Enfin, le vieillissement général de la population fait que de plus en plus de personnes deviennent, par exemple, sourdes ou mal voyantes.

Il y a donc de plus en plus de personnes handicapées, mais faut-il s’en inquiéter ?



Oui, si nous ne changeons pas, tant sur le plan personnel que sur le plan social. On voit bien que l’inclusion des personnes handicapées avance à tous petits pas.

Plus nous serons personnellement et collectivement ouverts et ajustés aux personnes handicapées, mieux celles-ci vivront, naturellement incluses, sans même que nous le remarquions. A l’inverse, moins nous le serons, plus le handicap sera un problème à résoudre, une gêne pour la bonne marche de la société. La tentation d’éliminer la personne pour résoudre le problème se fera alors de plus en plus forte.

Cet enjeu nous concerne tous. Il s’agit du monde dans lequel nous voulons vivre demain ! Mais le choix se fait dès aujourd’hui, et nous pouvons chacun y contribuer par la façon dont nous accueillons, dont nous créons des liens avec les personnes handicapées de notre propre famille ou de notre voisinage.