Benoit Couteau, maire de Monnières, commune innovante en matière de démocratie participative

La démocratie participative, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la mettent en pratique.

Benoit Couteau est dans cette dernière catégorie. Maire de Monnières dans le vignoble nantais depuis 2014, ce consultant en RSE (responsabilité sociétale et environnementale) a fait de sa commune un laboratoire en matière de gouvernance et de démocratie participative. A Monnières, pas besoin d'être élu pour participer à la vie de la municipalité.

Antony Torzec l'a rencontré.