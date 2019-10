Connaissez-vous cette magnifique traduction de l’hébreu El Shaddai qui signifie le Seigneur ? Une des traductions est ça suffit ! Dieu dit ça suffit le chaos, l’injustice et le mensonge. Ça suffit, comme une parole d’autorité qui contient le mal et remet le monde à l’endroit.

Je ne sais si vous avez regardé le reportage d’Anne Claire Coudray sur TF1 dimanche dernier sur les victimes de pédocriminalité dans l’Église. Pendant plus de 9 mois, l'équipe de ce reportage a suivi plusieurs personnes dans leur lente reconstruction. Si certaines de ces histoires sont anciennes, l'émission met en lumière des faits plus récents.



Retrouver ces visages marqués par des enfances brisées, par des décennies de silence ravageur. Retrouver aussi ces combattants contre l’omerta, contre la banalisation du mal. Contre la dérision des propos des abuseurs. Comme celui-ci déclarant que ses agressions « étaient une façon d’aimer, mal sans doute, dit-il, mais une façon d’aimer » ! Alors oui ça suffit cette impunité.

Attention, je ne suis pas en train de dire que ça suffit de parler de cette part si nocturne de l’Église. Non il ne s’agit pas de retourner tranquillement à nos affaires. Bien au contraire, ça suffit de croire que ça va passer tout seul, quand on écoute ces parents dont 4 de leurs 7 enfants auraient été agressés par un prêtre dans les années 2010. Une famille qui dérange, car elle est ce rappel constant que ces crimes existent sous nos yeux.

Ça suffit, disent tous ces survivants, comme Jean Pierre, en Vendée, qui met toute son énergie à ce d’autres prennent parole, sans honte, sans crainte.



Puissions-nous tous dire ça suffit et amplifier les efforts de vérité et de justice de l’Église, grâce aux victimes, leurs entourages et ceux qui les soutiennent.



C’est le moment, si vous avez été témoins, ou si vous connaissez des personnes victimes, de saisir la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. (CIASE)

7 jours sur 7 de 9H à 21H au 01 80 52 33 55.

victimes@ciase.fr

Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11