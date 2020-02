Chronique Durable

Il s'agit d'une innovation que l'on doit à Jean-Paul Augereau un entrepreneur de l'ouest de la France qui a vu son ascension stoppée suite à un grave accident qui manquera de lui coûter la vie, due à la consommation d’eau non potable lors d’un de ses voyages à l’étranger, il contracte une septicémie qui le cloue à l’hôpital. Il ne devra alors sa suivie qu’à une greffe humaine de valve aortique suivie d’une longue convalescence. C’est à la suite de son accident qu’il décide de consacrer sa vie à trouver une solution de l’accès à l’eau potable pour les populations qui en sont dépourvues. Et il va passer 10 ans à concevoir un équipement simple, facile à mettre en œuvre et durable pour donner « à boire au monde « de l’eau propre. Ainsi naîtra la fontaine Safe Water Cube.

Le premier principe c’est tout d’abord sa facilité d’utilisation pour traiter l’eau potable, mais aussi la capacité à s’adapter facilement à son environnement. Cette fontaine permet de rendre potables toutes les eaux de surface, rivières, mares, puits ou eaux saumâtres ; d’autre part elle permet de traiter 1 000 litres à l’heure, et ne nécessite aucune énergie nécessaire puisqu’entièrement mobile et mécanique. Aucune maintenance lourde, il suffit uniquement de changer un des filtres tous les 4 mois et entre temps un simple nettoyage à l’eau et au vinaigre suffira.

COMMENT SE RÉALISE LA PURIFICATION DE CES EAUX ?

Le traitement se fait essentiellement par une ultrafiltration en 5 étapes non chimiques qui permettent de stopper tous les virus et bactéries à l’origine des diarrhées, dysenteries, choléra et hépatites, sans détruire les minéraux contenus dans l’eau. À noter que pour valider son innovation l’eau filtrée de la solution Safe Water Cube a été certifiée par huissier.

L’association Agir Ensemble et le fonds de dotation Safe Water Cube ne se limitent pas à la fourniture et à l’installation de fontaines de potabilisation d’eau. Car à chaque projet s'adjoint un volet d’information et de sensibilisation auprès des populations scolaires locales et en 2019, l’association crée son centre de formation sur l’eau, formant à l’assainissement, le management et la gestion avec un suivi de 5 ans pour la réalisation concrète des réseaux d’eau, d'assainissement, et de la de gestion des déchets et bien évidement de la gestion des ouvrages réalisés.